“¡Ya nos exhibiste!”: Derbez a Azcárraga sobre veto de Televisa

6/9 Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas!



¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!