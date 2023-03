Ya para irnos

marzo 10, 2023

Pues nada mis hermosos lectores, que el joven líder del Movimiento de Regeneración Nacional en el estado, Esteban Ramírez Zepeta, trae encima la intención de solicitar a los partidos políticos estatales y a sus dirigentes, que tengan más cuidado en la selección de sus candidatos, supongo será por lo ocurrido con el candidato aquel del extinto partido Fuerza por México, apodado el Pino; para que no elijan personas ligadas al crimen organizado.

Buenas las intenciones del joven Zepeta, sin embargo hasta ahora a él y al dirigente de Fuerza por México, Tato Vega, lo único que se les ha ocurrido es cargarle la responsabilidad a la señora Verónica Hernández Giadáns, para que con el aparato de la Fiscalía General del Estado, le notifique a los partidos, de posibles narco-candidatos ¡Acabáramos! Con el titipuchal de trabajo rezagado que tiene la FGE, ya estuvo que la estrategia no funcionó, pero bueno de algo a nada.

El titular de la Secretaría de Turismo en Veracruz, Iván Francisco Martínez Olvera se dice listo para recibir los 150 millones de pesos, que generará de derrama económica la Cumbre Tajín, que en esta edición dará inicio el 21 de marzo y concluirá el 26 del mismo mes.

El operativo de seguridad, está listo para que todos los turistas gocen con seguridad de la fiesta totonaca, así que el Gobierno de Veracruz, instalará un puesto de mando unificado y coordinado, que cuenta con mil 021 elementos, echando mano de 121 vehículos, dos helicópteros, siete ambulancias y dos pipas, además el dispositivo estará integrado por 22 personas de Protección Civil, más 412 de Seguridad Pública, 47 de Guardia Nacional y 227 de la Secretaría de Turismo y Cultura.

La SECTUR está dotando de terminales electrónicas, a todos los comercios y artesanos para incrementar sus ventas y la cartelera musical será de primer nivel, imagínense mis chulos que hasta el alcalde papanteco Eric Domínguez, estuvo en Xalapa promoviendo la fiesta, así que organícese y asista.

Cosas de la vida y menudencias

Y luego de la marcha del 8M, los tendederos de denuncia en algunas instituciones educativas, no se han hecho esperar, han aparecido algunos en facultades de la Universidad Veracruzana y en bachilleratos y tecnológicos de la Secretaria de Educación de Veracruz, han empezado a aparecer.

Y Javier Herrera Borunda, el hijo del ex gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y heredero de la gracia política del padre; ha dado mucho de que hablar estos días, con su reciente fotografía al lado de la poderosa secretaria de Energía, la señora Rocío Nahle quien a partir del año 2024, gobernará Veracruz, lo raro es que Herrera Borunda, actual secretario de organización el Partido Verde Ecologista de México, iba con Adán Augusto López y por ende con su entenado veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, en fin aun falta un poco para la elección de 2024 y en política, nada está escrito.

¡Ay no bueno! Con el diputado José Francisco Yunes, quien en su reciente visita a Coatzacoalcos, dijo que el Movimiento de Regeneración Nacional no sabe gobernar, ya que el antiguo puerto México luce abandonado; por tanto él ya se anotó en la boleta, para contender por la gubernatura en 2024… ¡No bueno! Otra vez él en una boleta… ya mejor que postulen en el PRI a don Carlos Brito, por lo menos el señor es más moderno y además entiende, que ya no le entiende.

En fin mis hermosos, disfruten su fin de semana