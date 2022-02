Ya presentía que el INAI se negaría a dar información de Loret de Mola: AMLO

febrero 17, 2022

Redacción/El Demócrata. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que “ya presentía” que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se negaría entregar información sobre los recursos del periodista Carlos Loret de Mola, por lo que pidió al comunicador que lo dé a conocer por voluntad propia.

“Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto, no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría”, dijo en conferencia mañanera, desde Tijuana, Baja California.

Acusó que el INAI se niega a dar la información, “no quieren”, pero advirtió que tiene en su poder las facturas, en donde se asegura que Loret de Mola ganó 35 millones de pesos en 2021. No obstante, el órgano de Transparencia advirtió que la autoridad, en este caso Presidencia, está obligado a proteger la información del particular.

“Entonces no lo aceptó la Transparencia. Eso ya quedó de manifiesto, que sí obtuvo esto, no me estoy metiendo con su familia, me gustaría que lo diera a conocer pero por voluntad propia, sus bienes, cuántas casas, cuántos departamentos, cuántos en el extranjero”, dijo López Obrador.

En realidad, el INAI no se negó a dar la información de Loret de Mola, sino que Blanca Lilia Ibarra, explicó que no posee la información, por lo que lo remitió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los registros públicos de la propiedad y le recordó al presidente que la Constitución mandata el derecho a la protección de datos personales.