Ya se detuvieron a los implicados del asesinato de Gladys Merlín y su hija

agosto 25, 2021

Yhadira Paredes/Emiliano Zapata, Ver.- Luego de señalar que será la próxima semana cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas de a conocer los resultados de la revisión del mecanismo de protección a periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se permitirá que ninguna agresión a comunicadores quede impune, incluido el asesinato de Jacinto Romero en Veracruz.

El mandatario nacional dijo que se está analizando como revisar este mecanismo, es un compromiso y es Alejandro Encinas el responsable de hacerlo, además aseguró que se lamenta mucho la perdida de este periodista veracruzano y de otro que han sido asesinados en cumplimiento de su deber.Ahí aprovechó para advertir que no se permitirá que estos hechos delictivos queden impunes y adelantó que este miércoles le informaron que se encuentran detenidos casi todos los implicados en el asesinato de Gladys Merlín y su hija en Cosoleacaque.

“En Cosoleacaque, la mamá, la hija y las asesinaron de manera vil, cobarde, de manera brutal ya están todos prácticamente en la cárcel, esto fue este mismo año, y ya están todos en la cárcel, falta uno, no podemos permitir que queden impunes estos casos”.

Lopez Obrador aseguró que en Veracruz se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, luego de la remoción del anterior fiscal Jorge “N”, y ahora, dijo, se actúa bien.

“Fue acertada la remoción del Procurador en Veracruz, se puede probar hasta con datos, porque a partir de se removió al Fiscal bajaron los homicidios y los secuestros, sobre todo, porque depende mucho del comportamiento, como decía el presidente Juárez del recto proceder de la autoridad, si la delincuencia manda, ya no hay esperanzas, es sálvese el que pueda, es pecho tierra y así era en muchos casos, tiene que haber una línea divisoria clara entre delincuencia y autoridad, que no se mezcle, que no se nutra, que no alimente mutuamente la delincuencia y autoridad”, afirmó.

En Veracruz se tiene esa ventaja, pues se terminó la separación de la delincuencia con las autoridades.