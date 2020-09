Ya se podrán celebrar bodas civiles, pero con restricciones en Misantla

septiembre 23, 2020

Arquímedes González/Misantla. La oficialía del registro civil de esta ciudad de Misantla, ya están llevando a cabo la recepción de documentos para enlaces civiles, por lo que las parejas que quieran tener este beneficio ya podrán llevarlo a efecto, sin embargo, estas están sujetas a ciertas restricciones, pues por la pandemia del SARS-CoV2 se evitará aglomeraciones para festejos sociales, indicó Lorena Hernández López encargada del área.

“Ya estamos realizando nuevamente los matrimonios, obviamente no hay que perder de vista que todavía estamos con el tema de la contingencia sanitaria, por esa razón se les pide a las personas que quieran contraer matrimonio por la vía civil, que deben de traer los documentos 8 días antes de la fecha que pretende contraer matrimonio, pero no hay un protocolo como tal, se hace la firma correspondiente”.

La única restricción que se aplica es en base a las sugerencias que da la Secretaria de Salud, pues esta ha estipulado que por la pandemia del SARS-CoV2 se está prohibido las reuniones y eventos sociales, a fin de que las personas no se aglomeren y se den contagios.

“Los contrayentes nos firman una responsiva, en la que se comprometen a no realizar obviamente algún tipo de evento social que pudiera tener aglomeración, y por consecuencia tener algún tipo de contagios, por eso invitamos a las parejas que tomen estas medidas que son para el bien de sus familias”.

A la par expuso que, al saber de esta información, algunas parejas han aceptado esta disposición con conciencia, pues saben que está de promedio la salud familiar, sin embargo, existen otras más que prefieren esperar para que se levante la pandemia o se entre a semáforo verde y de esta manera, llevar a cabo la celebración tradicional, con sus familias, amistades y el tradicional baile.

Por otra parte, en el caso de registro de recién nacidos, recomendó que no es necesario que acudan con el menor, “podemos hacer el registro, aunque los papas que comparecen a registrar el menor, no lo traigan, esto es un registro no presencial, es decir nosotros levantamos la inscripción del nacimiento con todos los documentos que nos exhiben obviamente, y nos firman igual los papas una responsiva, donde se comprometen a traer al menor cuando la contingencia haya pasado”, dijo.