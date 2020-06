Ya son casi 400 pacientes dados de alta por Covid-19 en clínica No. 29 de IMSS

junio 4, 2020

Carlos Guzmán Martín. CDMX. Entre los meses de abril y junio de este año, 395 pacientes que lograron superar los síntomas de la enfermedad han sido dados de alta del Hospital General de Zona (HGZ) No. 29 “Belisario Domínguez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México.

Javier “N”, de 56 años de edad, trabajador en la Central de Abastos, presentó bajos niveles de oxigenación, lo que ameritó su hospitalización inmediata. Tres días después su evolución fue favorable, ya no requirió oxígeno, no presentaba dificultad respiratoria, condiciones que permitieron a los médicos tratantes darlo de alta a su domicilio para continuar con aislamiento por 14 días.

“Gracias a todos los enfermeros y doctores que me sacaron adelante. Las personas deberían de tener más preocupación porque esto existe y sin toda esta gente que nos atiende no sé qué haríamos, no se lo podemos pagar con nada”.

Por su parte, el señor Cecilio “N”, de 59 años de edad, permaneció aislado en esta unidad médica porque requería apoyo respiratorio. Una vez estabilizados su niveles de oxigenación fue dado de alta para continuar su convalecencia en casa.

De igual forma expresó su agradecimiento por la atención de todo el personal médico que está en acción para atender esta emergencia sanitaria, “estamos vivos, una atención excelente. Nunca nos dejaron solos, gracias a todos”.

El doctor Gabriel Zavala Rodríguez, médico internista del Hospital y tratante de ambos pacientes, refirió que para evitar mayor riesgo de complicaciones es mejor que el paciente se vaya a su casa en aislamiento por 14 días y continuar en vigilancia.

“Hay que tener ganas de trabajar y luchar por los pacientes que pueden tener una esperanza para que salgan adelante. Tomen en serio lo que está sucediendo en el país, el virus realmente existe y está atacando a la población más vulnerable”, aseveró el especialista.

Zavala Rodríguez sugirió que para evitar más contagios es necesario adoptar las medidas adecuadas de protección, quedarnos en casa, “si no tenemos a qué salir y si salimos que sea a lo mínimo indispensable y guardarse nuevamente. Usar cubrebocas, eso ayuda mucho a disminuir la transmisión, hay que tener un poco de paciencia y acatar lo que nos dicen las autoridades”.