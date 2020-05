Ya suman 14 pacientes dados de alta en anexo ubicado al norte de la CDMX

mayo 31, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Desde su apertura el pasado 15 de mayo, el Centro de Atención Temporal COVID-19 anexo Hospital General de Zona No. 24, en el norte de la Ciudad de México, ha recibido 32 pacientes positivos a COVID-19, de los cuales 14 ya fueron egresados tras superar los síntomas de esta enfermedad .

Con 40 años de edad, Gerardo “N” inició síntomas con dolor de estómago y diarrea, pero dos días después se le agregaron tos, fiebre y dolor de cabeza. Acudió a consulta, le tomaron una placa y los médicos detectaron que sus niveles de oxigenación eran bajos y saturaba por debajo de 85 por ciento.

El paciente agradeció el servicio que recibió por parte de los médicos del IMSS. “Me siento bien, me dieron un buen servicio, fue muy difícil pero, ya estoy afuera”.

Ingresó el 21 de mayo, dos días después se le realizó la prueba de COVID-19 y salió positivo. Después de 10 días tuvo buena evolución, respondió al tratamiento y se le dio de alta con oxígeno en su domicilio, informó la doctora Cynthia Hernández Mil, anestesióloga y quien forma parte del equipo de especialistas que atiende a pacientes COVID-19 en el área de aislamiento de este Centro.

“Yo les digo a mis compañeros que hagan su mejor esfuerzo, que no se desesperen, que esto va a mejorar eventualmente y que a final de cuentas esta es nuestra vocación, nuestra línea de servicio y aquí estamos para poder dar lo mejor que tenemos”, expresó la especialista.

“Nuestra mayor satisfacción es cuando los familiares y el mismo paciente agradecen la atención del personal que está ahí adentro dando lo mejor que tienen para poder apoyarlos y lograr que se vayan a casa y salgan delante de esta situación”, refirió.

Por su parte, Janet, hermana de Gerardo, indicó que la atención recibida “es buena, a mi hermano le fue muy bien y el reporte por video llamada ha sido concreto, bueno, y no se diga del personal que está aquí afuera, trabajo social, las asistentes médicas. Ya son varios enfermos en casa por la misma enfermedad, yo soy la responsable y he tenido muchas facilidades con los chicos de trabajo social para venir al informe. Me parece muy bueno el servicio de todos”.