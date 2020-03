Yadira Hidalgo critica ignorancia de diputado local

hace 33 mins

Regina Montes. Xalapa. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, calificó de una declaración sin sentido la hecha por el diputado Rubén Ríos respecto a su llamado a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante las quejas por la clasificación de feminicidios de la Fiscalía General del Estado.



Apuntó que el legislador no conoce los protocolos a favor de los derechos de las mujeres y lo consideró como un desdén o ignorancia.



“Yo creo que las personas que como él (diputado Rubén Ríos) deberían conocer cuáles son los protocolos que se siguen para llegar hasta la Corte Interamericana, no es algo de que ya me enojé voy a la corte, para que un caso sea recibido pasan de menos dos años. No es así, no funciona y para llegar a la corte tuviste que hacer agotado todos los aspectos presentes en el estado y el país”, añadió.



Dijo que el rechazo a investigar las muertes violentas de mujeres como homicidios no es solo de feministas sino de la población en general puesto que se estaría violando las leyes.



“Toda la gente debe saber que a partir de la sentencia Mariana Lima Buendía existe este mandato en los estados. No es un tema que nos implica a las feministas, le implica a toda la ciudadanía porque se quiere hacer prevalecer la costumbre sobre lo que dicen las leyes que son muy claras”, añadió.



Agregó que la conferencia: feminicidios: memoria, verdad y justicia sobre la sentencia Mariana Lima Buendía se hizo invitando a las autoridades como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la encargada de la Fiscalía General del estado, Verónica Hernández para tener un diálogo.



“Vamos a hablar del tema, las feministas siempre hemos promovido el diálogo, estos espacios de foros entonces no hay una cerrazón nunca”, añadió.