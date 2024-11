Yesenia Torres, la influencer que se hizo viral por golpear a amante de su esposo

noviembre 7, 2024

Redacción. Yesenia Torres es una influencer que en los últimos días se volvió tendencia en redes sociales por contar como fue la infidelidad de su esposo, a quien aún no deja lo que desató una ola de reacciones, algunas a favor y otras en contra.

La influencer fue invitada al podcast de “Un Tal Fredo” para relatar cómo fue que enfrentó la infidelidad de su esposo al encarar a su amante.

Yesenia contó que estuvo más de 15 años con su esposo y todo parecía ir bien, hasta que las cosas cambiaron cuando recibió una llamada de una mujer.

La mujer le pidió a Yesenia que dejara a su marido, pues ella había mantenido una relación con él desde hace tiempo, y quería que él formalizara con ella.

Yesenia se quedó sorprendida, pues creía que todo estaba bien con su esposo, pero no era así. “Me dijo: ‘Hola Yesenia, soy la codos, yo ando con tu esposo, ya era tiempo de que te enteraras y creo que tengo yo más huev… que él. Ya es tiempo de que te deje, no te deja por los niños’”, expresó la influencer.

Señaló que le pidió a su esposo que se fuera de la casa; algo que ocurrió varias veces, incluso, hasta la fecha, es un ciclo que ha persistido, pues no lo ha dejado, aunque constantemente tienen discusiones.

Algo que llamó la atención es que Yesenia reveló cómo fue el encuentro que tuvo con la amante de su esposo, pues tuvieron una confrontación física.

La influencer confesó que cuando se topó con la amante decidió encararla y golpearla enfrente de todos

“Me bajé, me quité las zapatillas y ahí te voy. Ella, en cuanto me vio, me dijo: ‘Yo no estoy con él’. Levantó un pie y me dio aquí (en la frente), como protegiéndose. Le dije: ‘Me vuelves a tocar y no sabes cómo te va a ir’”, contó.

Luego agregó: “Yo me le lancé, la agarré y le pegué. Cuando la estaba agarrando de las greñas, le dije al muchacho que estaba con nosotros: ‘Ve y dile allá (a su marido) que tengo a su querida acá”, puntualizó.

Asimismo, destacó que no le importan las críticas que recibe, pues asegura que no ha hecho nada malo, ya que el engaño la afectó por mucho tiempo.