“Yo estoy con el presidente, pero no formo parte de un coro incondicional”: Ricardo Monreal

noviembre 25, 2022



Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero “no formo parte de un coro incondicional de seguimiento”, y rechazó que haya traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación.

Monreal Ávila respondió así a las críticas de sus compañeros en el Senado, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, y Héctor Vasconcelos, quienes aseveraron que el político zacatecano se aleja cada vez más de los postulados que defiende el presidente López Obrador.

“Yo estoy con el Presidente, pero tengo mi opinión propia, mi criterio y lo que estoy intentando es que el órgano legislativo sea un auténtico órgano de control legislativo, que sea un contrapeso y que sea un órgano equilibrador en las decisiones que tomamos”, enfatizó Ricardo Monreal.

”Nunca he traicionado al movimiento. Bueno, tan nunca lo he traicionado, que todas las reformas que al presidente le interesaban, como movimiento y como titular del Ejecutivo que presentó como iniciativas, salieron, incluyendo nombramientos que no fueron fáciles, incluyendo nombramientos que no fueron cómodos y que su desempeño debe ser valorado”, afirmó.

Además, Ricardo Monreal reiteró que si no acude a la marcha del próximo 27 de noviembre, que encabezará López Obrador por sus cuatro años de Gobierno, es porque tiene un compromiso en Madrid, España. “Soy un hombre del deber y no del placer”.

El senador expresó su respeto hacia Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, y deseó que no se profundicen las diferencias entre los militantes y dirigentes de su partido. Además, reiteró que cumplirá con su responsabilidad como legislador federal, ya que le interesa cumplir con la ciudadanía.