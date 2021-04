Yo siempre voy a apoyar a Xalapa con cualquier ideología que tenga: AZM

abril 15, 2021

Redacción/Xalapa.- El candidato por la alianza “Va por Veracruz” Américo Zúñiga Martínez, platicó para En Contacto sobre las propuestas y el porqué desea ser el representante de la capital veracruzana en el Congreso de San Lázaro.

“Soy un xalapeño decidido, soy un xalapeño que ama esta ciudad, soy un xalapeño como miles, que quieren dar lo mejor de sí para que a Xalapa le vaya bien y vaya bien representada”, relató.

“Me preocupa que actualmente Xalapa no está bien representada en San Lázaro y creo que yo lo puedo hacer bien… porque conozco la ciudad, conozco sus carencias, la he trabajado de manera honesta y eficiente, y quiero en estos momentos encabezar esta alianza entre el PRI-PAN-PRD, pero no pensando en un partido político, pensando en la gente, en el pueblo”, aseguró.

Zúñiga mencionó que una de sus prioridades será mejorar las finanzas de la capital. “Quiero que en Xalapa haya un diputado que defienda el presupuesto para la ciudad, que el próximo presidente municipal tenga un abogado para su presupuesto, que baje recursos para obras, que atienda a la problemática de la gente”.

Entre sus propuestas, aseguró; estará la de subsidiar los costos del gas a los más necesitados, pues asegura que los precios elevadísimos han afectado a miles en los últimos años; “estoy buscando darle un respiro económico para las clases menos favorecidas… la propuesta fundamental es hacer un marco legal para que se sustituyan las energías fósiles por energías limpias… mientras esto no sucede quiero proponer que se pueda exentar a las viviendas más desfavorecidas (del pago de gas)”.

Finalmente expresó que su vocación se centra únicamente en el bienestar general y no se fijará en el color del próximo alcalde de Xalapa. “Hay que hablar con la verdad… Un diputado no nadamas legisla, no nadamas deroga… también aprueba presupuestos de la federación… se vuelve gestor… cuando ya eres representante popular los colores son lo de menos, yo sí tengo una ideología muy clara, yo sí represento a los panistas, a los priístas y a los perredistas; pero una vez estando en la representación popular, la representación es general para todos; y tienes que ver por todos y tienes que velar por todos… Xalapa no se merece shows ni espectáculos, Xalapa se merece una cultura política de calidad, que se eleve el debate, que vayamos a las propuestas y a la confrontación de las ideas”.

“Yo siempre voy a apoyar a Xalapa con cualquier ideología que tenga… y por supuesto que seré un diputado que fortalezca las finanzas de Xalapa”, concluyó.