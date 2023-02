Yo soy honesto, responde Cuitláhuac a MC  

febrero 8, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que se investigará el tema de los contratos que se otorgaron a Araly Rodríguez Vez, personal administrativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, por más de 100 millones de pesos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó las acusaciones del partido Movimiento Ciudadano (MC) sobre que él no es honesto y comparándolo con Javier Duarte de Ochoa.

Cuestionado en torno a la información en donde se da cuenta de que la dirección fiscal de las empresas contratadas es de una tienda de abarrotes en una colonia popular en Xalapa, el mandatario dijo que “estamos recabando información y vamos a hacerlo por las vías correspondientes, sospecho la intensión de evasión de impuestos, no vamos a permitir esto, pero como tienen que hacerse bien las cosas judicialmente, vamos a dar paso a la investigación”.

Por otra parte, sobre la comparación que hicieron con el es gobernador Javier Duarte y las empresas “fantasmas” con las que operó, el gobernador rechazó que él haga uso de prestanombres.

“Yo soy honesto, no tengo y negocios, no soy empresario y por lo tanto mis ingresos tienen que cuadrar, no puede ser que de repente salga con ranchos y propiedades en el extranjero (…) que no ofendan, yo no me llevo así con Movimiento Ciudadano ¿cómo me comparan con Duarte? Duarte no se robó 24 millones de pesos, está acusado de 34 mil mil millones de pesos y por eso tiene un arreglo con gobiernos anteriores va a pagar con 9 años de cárcel y pretendían que saliera en 4 años y medio”.

Recordó que MC se unió a PRI y PAN en una manifestación y volvió a mostrar la fotografía de la manifestación, en donde aparece Dante Delgado, lo que demuestra el cinismo, dijo, de quienes lo acusan.

Finalmente, criticó que en Misantla, tras la detención de integrantes de una banda de secuestradores, entre ellos el hijo de un integrante de Movimiento Ciudadano pretendan que se liberen y los defienden.