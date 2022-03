Yo ya no quería participar en estas elecciones pero se logró la victoria: Alcalde electo Chiconamel

marzo 28, 2022

Redacción/Xalapa.- El alcalde electo de Chiconamel, Alejandro Sánchez Franco, platicó para En Contacto sobre su victoria en aquel municipio.

“Contento, finalmente todo esto terminó, el triunfo fue contundente, la gente salió con toda la civilidad a votar y se ganó limpiamente… el triunfo se dio desde el año pasado, hubo muchas irregularidades en aquel entonces y desde ese momento la gente se encontraba muy molesta y enojada… yo ya no quería participar, pero no me dejaron y seguimos adelante y logramos ratificar el triunfo”, platicó.