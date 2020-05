Yuri estrena canción ¡y es de reggaetón!

mayo 5, 2020

Redacción/Notimex.- La cantante mexicana Yuri vuelve a hacer presencia en el género urbano esta vez con el sencillo Todo el año, que grabó en colaboración con el puertorriqueño Nio García.

La veracruzana habló del proceso de selección del tema y de por qué, en plena contingencia sanitaria impuesta como medida para evitar más contagios por COVID-19, decidió lanzar este sencillo y el video del mismo que fue grabado en Cuba bajo su producción.

“Este sencillo lo íbamos a lanzar antes del confinamiento y vimos que otros artistas iban a lanzar sus sencillos y dijimos ‘vamos a esperar que pasen los lanzamientos de X o Y’, y así esperamos y que nos agarra el confinamiento y así un mes y así dos meses y por eso dijimos ‘si todo mundo está sacando sencillo pues nosotros ¿por qué no? ¡Hagámoslo!’.

«Espero que a la gente le guste mucho, es mi incursión en la música urbana, desde hace micho tiempo quería hacerlo y salió algo muy bonito”, dijo la intérprete en entrevista telefónica con Notimex.

Yuri compartió que fue cuidadosa en elegir el tema que quería interpretar, pues no está ajena al tipo de letras que algunos exponentes del género urbano interpretan en las que la figura femenina no es tratada con respeto.

“Es una canción súper fresa que habla del amor que una mujer tuvo en verano y que ese amor quiere que dure todo el año, por eso se llama Todo el año”, explicó.

“En algún momento recibí casi ochenta letras y la mayoría hablaba muy feo de la mujer y la verdad no escogí ninguna, iba yo quitando y quitando y al final del camino dije ‘esto es lo que yo no quiero’, por eso no había grabado música urbana, yo sé que hay público para todo y sé que hay urbano light, urbano más pesado, perreo y mucho más heavys que hablan hasta del acto sexual y eso si no quise”, dijo enfática a Notimex.

“Hay unas cosas tan padres en la moda, unas pelucas espectaculares, me puse chinas, lacias y hasta rastas, el reggaetón se presta mucho para vestimentas estrafalarias y además yo le di ese tono sensual, pero no vulgar, es un video muy padre, con locaciones muy bonitas de Cuba, soy la productora de este video y llevo también una parte de la producción ejecutiva”.

Reiteró que espera la aceptación del público para su nueva propuesta musical “espero que le guste a la gente que al final es quien tiene la última palabra”, y al mismo tiempo dejó en claro que lo suyo es la balada.

“A mí me gusta mucho salir de mi zona de confort, me gusta divertirme, yo no tengo previsto hacerme reggaetonera, no me imagino La maldita primavera en reggaetón, lo mío es lo romántico, pero me gusta experimentar, aprender y que mejor que meterse con gente joven que le va a dar más frescura a mi carrera, ya lo hice con Reik y con Jesse & Joy”.

Por último compartió la opinión que le dio Camila, su hija, sobre este tema y el video en el que luce pelirroja, como hace algunos años y en el que se hace acompañar de siete bailarines, además de modelos y artistas circenses.

“Ella feliz con la peluca roja, me dice ‘eres hiedra venenosa’, y yo le contesté que su mamá es una ridícula pero que así la quiera y le pregunté ¿qué prefieres chistosa, payasa y ridícula o antipática y amargada?’, y me dice ‘mi mamá es una loquita’”.

Con Todo el año Yuri vuelve al género urbano después de que en 2015 grabó el tema Al bailar en colaboración con el también boricua Yandel.