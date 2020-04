Zenyazen se administra

abril 20, 2020

Manda decir el secretario de educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, que gracias a su buena gestión en la aplicación de los recursos públicos, ejercidos por la SEV, el Gobierno Federal adelantó una partida de 320 millones de pesos, que llegarán directamente al Instituto de Espacios Educativos del Estado, para que aplicándolos continúe el mejoramiento de la infraestructura educativa, en todos los niveles educativos de Veracruz.



El Gobernador García Jiménez, autorizó en la la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IEEV, la contratación de trabajadores bajo el régimen de honorarios, para atender la planeación y supervisión de obras educativas, debido a que la mayoría del personal es adulto mayor y fue enviado a casa ante la pandemia del COVID-19; bueno pues según lo dicho por el maestro Zenyazen, se planea aplicar estos 320 millones en infraestructura, y en la contratación de personal de supervisión; ojalá y esto sea así de bonito, porque en Veracruz éramos muchos y con el COVID-19, parió la abuela, la realidad que tiene ya mucho que en Veracruz, ni se ve ni se sienten los recursos de obra y construcción, aquí es una austeridad que huele a miseria.



Ya Ricardo García Jiménez, quien por cierto no es nada de los García Jiménez de la colonia Progreso, sino el director del Instituto de Espacios Educativos del Estado, declaró que se ha realizado el trámite ante la Sefiplan de Pepe Lima, para la reducción de recursos fiscales, el mismo incremento en el gasto corriente, además de la contratación de trabajadores bajo el esquema de honorarios, durante la crisis sanitaria.



En fin, que una vez que la pandemia, si es que no acaba con nosotros primero acabe, la economía de los veracruzanos, se verá mucho más afectada de lo que por si ya estaba, es deseable que todos los recursos que por una u otra razón no han sido ejercidos, se ejerzan lo mejor posible, para de alguna manera, palear la hambruna que vendrá luego de la pandemia que vivimos.



Cosas de la vida y menudencias



Con más de 40 mil muertos en Estados Unidos por Covid-19, el término de la pandemia no se antoja inmediato, ni mucho menos; en Mexiquito si nos atenemos a los números del subsecretario Gatell estamos en la gloria, sin embargo más valdría no bajar la guardia; escuché por ahí alguna vez que ni Dios, ni la naturaleza, pueden llegar a ser tan crueles como el hombre mismo, así que con lo crueles que han sido nuestros gobiernos veracruzanos, con la pandemia no nos podría ir peor.



La Secretaría de Educación de Veracruz, presentó una estrategia para continuar clases desde casa y no perder el año, la SEV distribuirá cuadernillos de Apoyo al Aprendizaje en Educación; hasta hoy se sabe que aquí en Veracruz, el regreso a clases será decidido en 15 de mayo, el 20 de abril y los días subsecuentes continuará el programa “Aprende en Casa”, para todos los niveles y por último, el 5 de mayo habrá un mapa epidemiológico diferente al de ahora y a partir de ahí, se determinará en qué municipios los estudiantes volverán a sus planteles; ante esto, sería muy prudente contemplar, que hay muchos maestros que se trasladan a veces hasta 100 kilómetros o más, de su lugar de residencia al trabajo, no vaya a salir más caro el caldo que la albóndiga.



La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, en conjunto con la productora de los Gidi, presentaron hace un par de días el documental “Ni un paso atrás”, una cronología testimonial, de la agresión que sufrieron nuestros jubilados veracruzanos en la navidad del 2015, al exigir el pago de sus pensiones, en el periodo gubernamental de Javier Duarte de Ochoa; vale la pena verlo, lo encuentran en Youtube.



El pasado viernes como reguero de pólvora resonó la detención de un grupo de exfuncionarios del DIF estatal, en el periodo del saqueo de Karime Macías, entre los detenidos no hay Big Sharks, son un pequeño grupo de charales que ni juntando entre todos, lo que cada uno agarró del cajón, logran juntar una pizcacha de todo lo que se llevó Karimita; entre los detenidos hubo algunos que fueron terribles funcionarios públicos, déspotas, traicioneros y muy mal educados, hubo quien gustoso leyó la nota de las detenciones, aparte de eso, no hubo mayor justicia.



Sería bueno que mas que detenciones, hubiera vómito negro y de regreso a las arcas, que bastante falta nos hace en el estado, por estos días.

En fin queridos míos, así las cosas, hay que guardar cuarentena y distancia mi gente, pero seguimos informando, nos leemos mañana.