mayo 5, 2022

Al maestro Zenyazen, lo vi por primera vez micrófono en mano, en mitad de la plaza Lerdo, echándole pleito al gobierno Duartista, en el plantón del 2015 de los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado, aquella fatídica navidad en la que a nuestros padres y maestros veracruzanos, no les pagaban y hasta a la policía les echaron encima.

Luego lo ví la Legislatura LXIV, instalado no solo de diputado plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional, además de líder de la bancada, he de confesar que de los MORENOS a Zenyazen Escobar fue al primero que entrevisté, llegué a su oficina y al chavo le sudaban las manos, al ser yo mayor que el y vestida de cuero negro, creo que el chamacón se puso nervioso, habrá pensado que lo iba a ajusticiar; echamos bromas se relajó y la entrevista fluyó, me contó de sus inicios en el magisterio, de su lucha en los años de la reforma Educativa de Peña Nieto, de su familia, de sus hijas y hasta me confesó off the récord, que ya el gobernador electo, lo andaba perfilando para llegar a la Secretaría de Educación, más no me dijo que de titular.

Llegó diciembre y con ello, su nombramiento al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz, me dio gusto y fui testigo de como el joven titular de la SEV fue conformando su equipo de trabajo, una vez sentado en la silla, de inmediato empezó con aquel programa de control jurídico de los bienes inmuebles, Escuela Garantizada, Escritura Garante, recuerdo se llamaba. Con ese programa recorrió todo el estado, se acercó al magisterio de todos los niveles y escuchó a todo aquel que tuvo algo que decirle; el magisterio lo recibió con gusto, ya que luego de aquella relación tortuosa con Adolfo Mota y la Reforma Educativa y la lejanía de Enrique Pérez, el carisma, la juventud y sencillez del joven secretario, fue bien recibida por los profesores.

Pasó el tiempo y de pronto se le vino medio gabinete encima, o por lo menos el funcionario de más peso de este y algo cambió en él, por aquel entonces los periodicazos en su contra, fueron el pan nuestro de cada día, lo balconada mediática más que otra cosa, giraba en torno a su vida personal, hasta que un día supongo yo, que don Cuitláhuac puso orden y las aguas se calmaron.

Desde que inició el año 2022, Escobar García, empezó a sonar para una posible candidatura rumbo al senado, e incluso ha habido quien lo menciona como el candidato del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para sucederlo en 2024, sin embargo cualquiera que sea su destino, bien haría el joven oriundo de Córdoba, en depurar y renovar su equipo de trabajo.

El pasado 24 de abril, la destacada comunicadora Flavia Morales, publicó un extraordinario trabajo titulado La Estafa Educativa, en donde luego de una ardua investigación, hace una serie de señalamientos encaminados a los desmanes financieros, que aún son practicados en algunos de los tecnológicos veracruzanos, dependientes por cierto del subsecretario, Jorge Miguel Uscanga.

Me queda claro, dado la seriedad de la comunicadora, que seguramente intentó ponerse en contacto con Escobar García, para incluir dentro de su trabajo la versión del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, sin embargo supongo que el funcionario, no habrá tenido tiempo de recibirla.

El trabajo de Flavia Morales, apareció en la revista Proceso ese mismo fin de semana, pero fue hasta el 27 de mayo, que el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante un video posteado en sus redes sociales, dio su propia versión de los hechos.

Tengo entendido que al interior de la SEV, ha habido una serie de reuniones con los directores de los tecnológicos, además se iniciaron auditorias y seguramente ha habido investigaciones, resultando ayer despedido, el director del tecnológico de Perote, Antonio Alemán Chang y la subdirectora administrativa del plantel.

Me parece como diría el propio Zenyazen “lamentable” que teniendo un mundo de empleados a su servicio, el Secretario de Educación de Veracruz, tenga que enterarse de tremenda estafa al interior del organismo que liderea, mediante una investigación de prensa y no a través de su equipo de trabajo, que quisiera yo creer, estaría para cuidarlo y serle leal; algo está pasando ahí, porque de la pulcritud con la que se maneje Escobar García al interior de la SEV, depende su futuro político, el hombre es muy joven y bien podría labrarse un prometedor futuro sus colaboradores deberían ayudarlo.

Muy triste que el mismo día que el Diario de Xalapa, lo menciona como candidateable para suceder a Cuitláhuac García Jiménez en Palacio de Gobierno, le den tremendo descontón mediático y a nivel nacional.

Cosas de la vida y menudencias

El pasado 2 de mayo, empezó a circular un video en donde en un restaurante de la Ciudad de México, un hombre entra y lanza tremendo tabique directo a la cabeza de un comensal, que resultó ser un joven que estaba comiendo tacos, en compañía de su familia, el agresor inmediato salió por la puerta del restaurante y huyó, los familiares del joven lo llevaron al hospital resultó en que producto del golpe podría perder el sentido del gusto y del olfato.

Versiones corren del agresor, que si el hombre estaba drogado, que si sobre él habrían ya acusaciones de presuntas agresiones y un sinnúmero de etcéteras, la realidad es que luego de la pandemia, todos quedamos medio tocados y no veo, al menos en México y mucho menos en Veracruz, alguien meneando las manitas al respecto, sería muy deseable que ese buen hombre Ramos Alor, echara a andar su cerebrito y creará un programa efectivo para la atención de todas esas ansiedades, depresiones e incluso adicciones derivadas de la pandemia.

Así las cosas hermosos míos, nos leemos hasta el lunes, porque mañana viernes pretendo comer mole poblano, pasen un hermoso fin de semana.

