Zepeta no ha tenido comunicación con Cisneros, pero niega rompimiento

noviembre 18, 2023

Yhadira Paredes/Perote, Ver.- Eric Cisneros Burgos, ex secretario de Gobierno y ex aspirante a coordinar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación se encuentra fuera de la escena política del movimiento, aseveró el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.

Cuestionado en torno a si el ex funcionario estatal se registró para la encuesta a diputado federal o Senado de la República, dijo desconocer su situación toda vez que esa información la tiene la Comisión Nacional de Elecciones.

“La verdad no he tenido comunicación con el compañero Eric, no sé ahorita cuáles sean sus planes políticos o personales, pero esperemos que nos veamos pronto”.

Aunque negó que haya un distanciamiento con Cisneros Burgos, sobre el rumor de que podría incluso operar para la oposición y que se llevaría la estructura de Morena, pidió preguntarle a él.

“Bueno se dicen muchas cosas, se dice que en la oposición tampoco existe en Veracruz. Las invitaciones están abiertas y cada quien debe responsabilizarse de lo que cada uno piense”.

Finalmente, insistió en que no podría responder por la situación de Eric Cisneros en su partido y reiteró su negación en torno a una fractura al interior de Morena.