Zidane choca en Madrid y afectado le pide una selfie

febrero 12, 2020

España/Récord. Rumbo a dirigir un entrenamiento en Valdebebas, el técnico Zinedine Zidane tuvo un pequeño accidente vial, cuando el otro conductor frenó abruptamente para ceder el paso y el estratega lo impactó por la parte trasera.

Sin embargo, el incidente, que no pasó a mayores, tuvo como solución una divertidad selfie, la cual fue solicitada por Ignacio Fernández, el chofer afectado, quien deseó inmortalizar su encuentro con el DT.

«Nada más verlo bajar lo reconocí y ya le dije: ‘Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal.

Foto: Web

«Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no iba a creer que me había dado un golpe Zidane y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto», comentó en entrevista con ‘La voz de Galicia’.

Ignacio agregó que el representante del francésposteriormente lo contactó para finiquitar el asunto. «Me dijo que estaban muy agradecidos porque Zidane iba al entrenamiento y tenía mucha prisa, por lo que agradecía que no entretuviera pidiéndole firmas, camisetas o entradas», finalizó.