Zona serrana, donde corren mayor peligro los maestros

agosto 31, 2024

Ariadna García/Xalapa, Ver. El secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Reveriano Marín Hernández, afirmó que docentes de las zonas serranas de Huayacocotla y Zongolica han reportado ser víctimas de robos en sus caminos a sus planteles educativos.

Dijo que aunque son pocos casos cuando estos ocurren se resguardan a los docentes, además de que se busca cambiarles de trabajo para evitar que sean víctimas de la delincuencia.

“Tuvimos tres casos que afortunadamente se resolvieron. Si alguien presenta alguna circunstancia de inseguridad les hemos dicho que la seguridad es lo más importante, que no se expongan. Lo que hacemos es de inmediato resguardarlo, que no se expongan, que no vayan a las escuelas y ya de ahí buscamos la manera de ubicarlos en un lugar más seguro”.

Sostuvo que en la zona serrana de Zongolica, de Huayacocotla, los caminos son muy complicados y donde los delincuentes se escudan para hacer alguna fechoría, especialmente asaltos.