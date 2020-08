Zonas rurales podrían tener complicaciones para seguir clases televisadas

agosto 17, 2020

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Ahora que se acerca el regreso a clases de manera televisada, la Sociedad de Padres de Familia de zonas rurales como la comunicada de Santa Rita en el municipio de Veracruz, temen que las carencias tecnológicas en las familias provoquen problemas y estrés en la educación de los menores.

Paulina Espejo Atilano, presidenta de la sociedad de padres de familia del Jardín de niños María Montesori en esta comunidad, sostuvo que la presencia de un maestro en este nivel escolar es fundamental para desarrollar actividades que motiven la atención de los menores para realizar las actividades de aprendizaje, pues en casa lo único que genera es estrés tanto de alumnos como de padres de familia.



«No todos contamos con internet, muchas personas no tienen una televisión para ver transmisiones, son muchas situaciones en que también siento que muchos niños los obligamos a tenerlos sentados horas viendo la tele y eso es un estrés tanto para el niño como para los padres (…) viniendo a la escuela conviven con otros niños, son otras actividades, no como ahorita que los vamos a tener en casa, quien sabe cuánto tiempo estresándolos, pero en la escuela no porque hacen otras actividades», dijo.

Por otro lado Espejo Atilano también lamentó que la pandemia se haya utilizado de pretexto para dejar de dar mantenimiento a las escuelas, pues muchas de ellas quedaron en el abandono.